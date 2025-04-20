Dikili'de Zirai İlaç Dükkanında Yangın Çıktı

İzmir'in Dikili ilçesinde zirai ilaç ve tarım aletleri satan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, daha sonra iş yerinin bitişiğindeki markete sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olayda iki iş yeri kullanılamaz hale geldi.