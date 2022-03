Dikili'de, "Yaşayan Heykeller" Şiddet Kurbanı

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Her gün binlerce ilçe sakini dinlenmek ve çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirebilmek için soluğu, 75. Yıl Parkında alıyor.

Pazar sabahı yine güzel bir hafta sonu geçirebilmek için parka gelen vatandaşlar çocuk heykellerinin başlarına zarar verildiğini görünce şoke oldu.

Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Yürüyerek gelen bir şahıs aniden çocuk heykellerinin başlarına tekme atmaya başlıyor ve tek tek zarar veriyor. Gözü dönen saldırgan koparttığı başları denize atıyor. Ardından da hiçbir şey olmamış gibi parktan uzaklaşıyor.

Güvenlik kameraları saldırı anını an be an kaydetti. Saldırganın kimliği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

3 yıl içinde imza attığı projelerle ilçenin çehresini değiştiren Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de üzgün. Tepkisini sosyal medya paylaşımında "duyarlılık" vurgusuyla gösterdi.

"İlçemizi daha da güzelleştirmek için parklarımızı yaşayan heykellerle donatmaya devam ediyoruz. Ancak 75. Yıl Parkı'na koyduğumuz heykellere maalesef bir kez daha zarar verildi. Bizler "Birlikte Dikili" diyerek çıktığımız bu yolda ilçemizi geliştirmek, yenilemek, daha modern hale getirmek ve her açıdan çok daha ileriye taşımak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bazı kişiler ısrarla bazı hizmetlere zarar vermeye devam etse de güzel işler yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Parklarımızdaki kameralar 7/24 aktif olarak çalışıyor. Bu zararı veren kişi tespit edilip hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Tüm hemşehrilerimizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum."

