Dikili'de Yangın Paniği: 3 Bina Zarar Gördü

Dikili'de Yangın Paniği: 3 Bina Zarar Gördü
İzmir'in Dikili ilçesinde bir sitede çıkan yangın, makilik alana sıçradı. Yangın nedeniyle site tedbir amaçlı boşaltıldı ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde bir sitede çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Çandarlı Mahallesi'ndeki Bimeyko Sitesi'nde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 arazöz ve 3 su tankeri ile Dikili Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı site tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevlerin sıçradığı 3 bina zarar gördü.

Yangına müdahalenin sürdüğü, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
500
