Dikili'de Tekneden Atlama Sonucu Boynu Kırılan Genç Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Dikili ilçesinde 20 yaşındaki Muhammet Kulak, tekneden denize atladıktan sonra boynu kırılmasının ardından hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi yarın toprağa verilecek.

İzmir'in Dikili ilçesinde 1 ay önce tekneden denize atlayınca boynu kırılan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Gezintiye gittiği Bademli mevkisinde tekneden suya atladığı sırada boynu kırılan ve sağlık ekibince İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Kulak (20) kurtarılamadı.

Kulak'ın cenazesinin yarın, Kabakum Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kulak, 17 Haziran'da tekneden denize atlayınca boynu kırılmış ve sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Vahit Koç - Güncel
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