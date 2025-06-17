Dikili'de Orman Dışı Yangın Kontrol Altına Alındı

(İZMİR) - İzmir'in Dikili ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangın ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde bugün saat 17.45'te orman dışı alanda yangı çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına 6 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.