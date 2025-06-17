Dikili'de Orman Dışı Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İZMİR) - İzmir'in Dikili ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangın ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde bugün saat 17.45'te orman dışı alanda yangı çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına 6 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si kapatılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatılıyor
Üniversite için İstanbul'a gelmişti! Hollanda devine imza atması an meselesi

Üniversite için İstanbul'a geldi! Avrupa devine transferi an meselesi
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sığınağa kaçtı

İsrail'in 1 numaralı ismi sığınağa kaçtı
Mal varlığı dondurulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi

Mal varlığı dondurulmuştu! Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.