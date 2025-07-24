Dikili'de Çöplük Yangını 8 Saatte Kontrol Altına Alındı

Dikili'de Çöplük Yangını 8 Saatte Kontrol Altına Alındı
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İZMİR'in Dikili ilçesindeki çöplükte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın 8 saatte kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İZMİR'in Dikili ilçesinde çöplükte çıkıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 8 saatte kontrol altına alındı.

Dikili ilçesi İsmetpaşa Mahallesi yakınlarındaki çöplükte dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, makilik alana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve arazöz ile Dikili Belediyesi'ne ait itfaiye araçları sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 8 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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