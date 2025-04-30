Dikili'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'in Dikili ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili'de Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından karada bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler, 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel