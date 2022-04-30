Dikili'de 5 köpeği zehirli sosisle öldürdüler

İZMİR'in Dikili ilçesinde, zehirli sosis verilen 1'i sahipli, 5 köpek öldü. Semiha Erdener, aralarında kendisininki de bulunan köpekleri zehirleyen kişi veya kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dikili'de Semiha Erdener, 27 Nisan sabahı 'Lucky' isimli melez köpeğinin, Cumhuriyet Mahallesi Turan Dursun Caddesi kenarındaki sahilde bulunan bir kafeteryanın önünde, kumsalda zehirlenmiş olarak buldu. Çevrede inceleme yapan Erdener, 4 sokak köpeğinin de benzer şekilde zehirlenerek öldüğünü belirledi. Erdener, durumu komşularına bildirdi. Erdener ve komşuları köpeklerin ölü bulunduğu çevreye bırakılmış zehirli sosisler buldu. Erdener, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mahallede oturan Zilan Zelal Üzüm de yaşanan köpek ölümleri nedeniyle üzüntülü olduklarını söyledi.