Dikili'de 19 Mayıs heyecanı sokaklara, caddelere sığmadı - Haberler

Sabah saatlerinde ilk adres İnönü Stadyumuydu. Öğrencilerin renkli gösterileri heyecan ve coşkunun ortak adresi oldu. Ardından yüzlerce vatandaş, Bülent Ecevit meydanında Gençlik Yürüyüşü için toplandı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri kortejin en başındaydı.

Adımlar 75. Yıl parkına kadar, yüreklerde ve dillerde Atatürk sevgisi ile atıldı. Dikili Belediyesi'nin organizasyonunda düzenlenen kutlama törenlerinde ilk önce belediyenin Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi yapıldı. Ardından meydanı dolduran binler, sanatçı Güliz Ayla'nın birbirinden değerli şarkıları ile coştu.

En heyecanlı isimlerden biri Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'dü. Gençlere ve hemşehrilerine seslenen Kırgöz, "milli mücadelenin 103. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyoruz" dedi. Heyecanı ve coşkusu cümlelerinin her kelimesine yansıdı.

"19 Mayıs tarihimizde öyle büyük bir öneme sahiptir ki, Atatürk doğum gününü 19 Mayıs olarak ilan etmiştir. O nedenle hepimizin doğum günü 19 Mayıs'tır. Bu ülkede yaşayan herkes Bandırma Vapuru'nun yolcusudur. Bize düşen görev her ne koşulda olursak olalım, umutsuzluğa düşmemektir. Yaşadığımız en zor zamanlarda bile aklımıza, 19 Mayıs, Bandırma Vapuru, Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk gelmelidir. Bize umutsuzluk yasak, yılgınlık, tembellik, karamsarlık yasak. Çünkü bizim mayamızda kahramanlık var. İnanç, Azim, İnat var. Daha da ötesi, Ulu Önderimizin de dediği gibi muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda."

Kırgöz'ün yaptığı çağrıda kurduğu cümleler de dikkat çekti.

"Görev bellidir. Her ne şartta olursa olsun Cumhuriyeti korumak ve kollamaktır. Cumhuriyeti korumak görevi sadece yaşı genç olanların değil, kendini, Cumhuriyet sevdalısı hisseden, yüreğinden Atatürk sevgisi eksilmeyen, herkesin, hepimizin görevidir. Gençlerimiz göçüp gideceği değil, özgürce karnının doyacağı, refah içinde teknoloji üreteceği bir ülke istiyoruz. Bunları hayata geçirmek zor değil. Bizim ülkemiz çok büyük, çok zengin bir ülke. Yeter ki bu zenginliği doğru kullanalım. Yeter ki her şeyden önce gençlerimizi, evlatlarımızı, kardeşlerimizi düşünelim."

Dikili'nin bayram coşkusu günün her saatine işte böyle duygu dolu cümleler ve kutlamalar ile damga vurdu.

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