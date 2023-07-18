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Dikili açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

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Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

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