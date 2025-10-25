Dikili Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 38 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler, lastik bottaki 38 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel