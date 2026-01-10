Haberler

İzmir açıklarında lastik bot battı: 37 göçmen kurtarıldı, 1'nin cansız bedenine ulaşıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir'in Dikili ilçesinde kötü hava şartları nedeniyle su alan bir lastik botta 37 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı; bir düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan 1 lastik botun içerisinde 37 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

