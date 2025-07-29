Dikili Açıklarında 81 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Dikili Açıklarında 81 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botlarda bulunan 81 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler arasında 8 çocuk da yer alıyor. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 8'i çocuk 81 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarındaki 2 noktada Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botlarda bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan hareketli lastik botlardaki 8'i çocuk 81 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi

Benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir orman yangını da İzmir'de! Bornova'da başlayıp Buca'ya sıçradı

Bakanın uyarısının hemen ardından bir ilimizde daha yangın başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.