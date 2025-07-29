Dikili Açıklarında 81 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 8'i çocuk 81 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarındaki 2 noktada Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botlarda bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan hareketli lastik botlardaki 8'i çocuk 81 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.