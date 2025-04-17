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Dikili Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Dikili Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yapılan operasyonla 10'u çocuk olmak üzere 29 düzensiz göçmen lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot ile yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 10'u çocuk olmak üzere 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 07.15 sıralarında vatandaşların Dikili ilçesi açıklarında lastik bot ile göçmenlerin olduğunu bildirmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, yapılan ihbarı değerlendirerek lastik bot içerisinde 29 kaçak göçmeni yakaladı. 10'u çocuk 29 kaçak göçmen kıyıya çıkartıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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