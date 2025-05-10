Dikili Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 28 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, lastik bottaki 28 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel