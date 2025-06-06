Dikili Açıklarında 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Dikili Açıklarında 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından durdurulan bir lastik bottaki 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan fiber karinalı lastik bottaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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