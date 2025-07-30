Dikili açıklarında 17'si çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen lastik bottaki 40 düzensiz göçmenden 17'sinin çocuk olduğu belirlendi. Göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 17'si çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik botta 17'si çocuk 40 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor

Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Lazio'yu İrfan Can Kahveci ile devirdi

Fenerbahçe, Lazio'yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.