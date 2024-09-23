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Antalya'da Basketbol Oynarken Dikenli Tele Takılan Kız Çocuğu Yaralandı

Antalya'da Basketbol Oynarken Dikenli Tele Takılan Kız Çocuğu Yaralandı
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Antalya'da arkadaşlarıyla basketbol oynayan 12 yaşındaki Meltem Deniz Okudan, kaçan topu almak isterken dikenli telle yaralandı. Koluna 23 dikiş atılan Okudan, yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

ANTALYA'da parktaki basketbol sahasında arkadaşlarıyla oynayan Meltem Deniz Okudan (12), kaçan topu almaya giderken saha etrafındaki dikenli tele kolu takıldı. Yaralanan Okudan'ın koluna 23 dikiş atıldı.

Olay, 16 Eylül'de akşam saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi 4596 Sokak'ta bulunan Şehit Komanda Onbaşı Asur Doğan Parkı'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Meltem Deniz Okudan, arkadaşlarıyla oynadığı sırada etrafı dikenli tellerle çevrili basketbol sahasının dışına kaçan topu almak için çıkmak istedi. Sahanın kapısından sarkan dikenli tellere kolunu çarpan Okudan, tekrar sahaya geldi. Okudan'ın kolunun kanadığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından Antalya Şehir Hastanesi'ne götürülen kız çocuğunun koluna 23 dikiş atıldı.

'GEREKLİ ÖNLEMİN ALINMASINI İSTİYORUM'

Ramazan Okudan, kızının basketbol oynamak için sahaya geldiğini belirterek, "Arkadaşlarıyla oynarken basket potasından seken topu almak için dışarıya çıkmış. Kızım topu alıp, tekrar arkadaşlarının yanına gelirken dikenli tele kolunu çarpmış. Elbisesini tellerden kurtarayım derken kolunu komple yarmış. Burada gerekli önlemin alınmasını istiyorum. Bugün benim çocuğuma olan yarın başka bir çocuğa olabilir. Allah korusun teller gözüne, yüzüne gelebilirdi. Yetkililere sesleniyorum ve gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.

'HİÇBİR ŞEY HİSSETMEDİM'

Meltem Deniz Okudan ise "Kapıdan geçerken kolum tele takıldı. İlk kıyafetim takıldı sandım, sonra baktım kolum takılmış. Hiçbir şey hissetmedim. Ambulansı çağırdılar, o sırada babamı aradım. Koluma 23 dikiş atıldı, bu kapılara plastik, sünger takılmalı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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