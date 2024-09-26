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Diken Ucu Otu Toplarken Mahsur Kaldı

Diken Ucu Otu Toplarken Mahsur Kaldı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde diken ucu otu toplamak isteyen bir kadın, dengesini kaybederek dikenli otların arasına yuvarlandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, diken ucu otu toplamak isterken dengesini kaybedip dikenli otların arasına yuvarlanan ve mahsur kalan Ayşe K., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında diken ucu toplamak isteyen Ayşe K., dengesini kaybederek dikenli otların arasına yuvarlandı. Düştüğü yerden çıkamayan kadının feryadını duyan çevredekiler de kadını bulunduğu yerden çıkaramayınca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından dikenli otların arasından kurtarılan Ayşe K., sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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