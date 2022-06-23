Dikbayır'dan Ek Bütçe Tepkisi: "Milletvekillerine ve Cumhurbaşkanına Yüzde 40 Zam Yapılmasını, Bir Milletvekili Olarak İçime Sindiremiyorum, Vicdanım... - Haberler

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Dikbayır'dan Ek Bütçe Tepkisi: "Milletvekillerine ve Cumhurbaşkanına Yüzde 40 Zam Yapılmasını, Bir Milletvekili Olarak İçime Sindiremiyorum, Vicdanım...

ANKA - Güncel
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Dikbayır'dan Ek Bütçe Tepkisi: 'Milletvekillerine ve Cumhurbaşkanına Yüzde 40 Zam Yapılmasını, Bir Milletvekili Olarak İçime Sindiremiyorum, Vicdanım...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, ek bütçe kanun teklifi için “Milletvekillerine ve Cumhurbaşkanına yüzde 40 zam yapılmasını, ben bir Milletvekili olarak içime sindiremiyorum, vicdanım kabul etmiyor, reddediyorum. Kendilerine bonkörlükte sınır tanımayanlar, vatandaşlarımıza da en az yüzde 60 zam yapmak zorundadır” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, ek bütçe kanun teklifi için "Milletvekillerine ve Cumhurbaşkanına yüzde 40 zam yapılmasını, ben bir Milletvekili olarak içime sindiremiyorum, vicdanım kabul etmiyor, reddediyorum. Kendilerine bonkörlükte sınır tanımayanlar, vatandaşlarımıza da en az yüzde 60 zam yapmak zorundadır" dedi.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, ek bütçe kanun teklifiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına zam öngörmesine tepki gösterdi. Dikbayır AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın ek bütçe teklifine ilişkin "Emekli vekil maaşları Cumhurbaşkanı maaşına endeksli. Emekli vekiller mağdur olmasın diye sayın Cumhurbaşkanımız maaşının artmasını kabul etti" sözlerini eleştirdi. Dikbayır, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hayat pahalılığı can yakarken; Milletvekillerine ve Cumhurbaşkanına yüzde 40 zam yapılmasını, ben bir milletvekili olarak içime sindiremiyorum, vicdanım kabul etmiyor, reddediyorum! Kendilerine bonkörlükte sınır tanımayanlar, vatandaşlarımıza da en az yüzde 60 zam yapmak zorundadır!"

ANKA / Güncel

Ümit Dikbayır Milletvekili İYİ Parti Güncel Haberler

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