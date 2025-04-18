Dijital Yayın Dolandırıcılığı Operasyonu: 68 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir merkezli 24 ilde, dijital yayın platformlarına üyelik işlemleri gerçekleştirme bahanesiyle aradıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 70 şüpheliden 68'i adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki zanlı yeni doğum yaptıkları gerekçesiyle ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen şüphelilerden birinin de farklı bir suçtan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan 68 şüpheli adliyeye gönderildi.

"0850" ve "0312" ile başlayan telefon numaralarından vatandaşları arayarak dijital yayın platformları adına işlem yaptıkları izlenimi veren şüphelilerin, "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri ve mağdurların yaklaşık 3,5 milyon liralık zararının oluştuğu tespit edilmiş, operasyon kapsamında 70 zanlı yakalanmıştı.