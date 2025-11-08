Haberler

Dijital Sağlık ve Yapay Zeka Kongresi Antalya'da Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, 22. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi'nde dijital sağlık ve yapay zekanın sağlık hizmetlerine etkilerini ele alacak. Kongrede biyolojik ikiz teknolojileri ve Mediology sistemi üzerine bilgiler paylaşılacak.

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, 22. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi'nde "Dijital Sağlık, Yapay Zekanın Sağlık Hizmetleri Üzerindeki Etkisi" başlıklı sunum gerçekleştirecek.

Dinç, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 22. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ile 13. Ulusal Fleboloji Kongresi için geldiği Antalya'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu yıl kongrenin ana konularının dijital sağlık ve yapay zekanın sağlık sistemleri üzerine etkisi olduğunu belirten Dinç, sağlık sistemlerinde yapay zekanın çok önemli olduğunu söyledi.

Dijital ikiz teknolojisi, biyolojik ikiz teknolojisi gibi birçok konunun kongrede tartışılacağını aktaran Dinç, şunları kaydetti:

"Artık yeni çağda doktorlar, dahiliye ya da ortopedi doktorundan konsültasyon alır gibi yapay zekanın da fikrini alarak özellikle dünyada yapılan işlemlere daha kolay ulaşabiliyor. Biyolojik ikiz konusu çok önemli. Özellikle açık kaynak datalardan toplanan verilerin tamamı doğru şekilde işlenerek örneğin onkolojik bir hasta ya da damar cerrahisi hastasının dünyadaki biyolojik ikizini havuzlardan tespit ederek, onların daha kolay tedavi edilmesini sağlıyor. Aynı yaş grubuna, aynı genetik faktörlere sahip bir hastanın cerrahi mi ilaç tedavisi mi ya da herhangi bir medikal tedavi mi, hangisini kullanacağını artık yapay zeka biyolojik ikiz teknolojileriyle bunları gerçekleştirebiliyoruz."

"Ülkemizde ve 70 ülkede Mediology sistemiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz"

Dinç, yapay zekada "Mediology" isimli sistem geliştirdiklerini belirterek, bu konuyla ilgili FDA ile çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Dijital ikiz teknolojilerini ciddi anlamda geliştirdiklerini, dünyada "biyolojik ikiz" terimini kazandırdıklarını belirten Dinç, "Temmuz ayında sistemimizin (Mediology) beta sürümünü yayınladık. Şu an eğitim aşamasında. Bu konuyla ilgili uzman doktorlarımızla bir araya geliyoruz ve bu çalışmaları daha yukarı seviyede tutmak, kalitesini artırmak için ülkemizde ve 70 ülkede Mediology sistemiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz 2026'da sistemin beta sürümlerinin kullanıcı sayısını artırmak ve bir sonraki yıl artık tüm sağlık profesyonellerinin kullanacağı aşamaya getirmek." diye konuştu.

Dinç, bugün kongrede yapay zekanın sağlık hizmetleri üzerindeki etkisini anlatacak.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.