İSTANBUL-DİJİTAL OYUNLARDA GÖRSELLERİ KULLANILAN SPORCULARA 'İMAJ HAKKINIZI KORUYUN' UYARISI

Son zamanlarda bilgisayar oyunlarında özellikle futbolcuların isim ve görsellerinin bir gerçekçi şekilde yer alıyor. Buna bağlı olarak bazı futbolcuların oyun şirketlerine itirazda bulunduğunu belirten Hukukçu Murat Can Pehlivanoğlu, 'İmaj hakkınızı koruyun. Oynadığınız kulüple, çalıştığınız menajerle ya da milli takımla etkinlik için sözleşme imzalarken imaj haklarının devredilip edilmediğine dikkat edin' uyarısında bulundu.

Teknolojinin gelişmesiyle konsol, bilgisayar ve cep telefonu oyunlarında sporcuların görsel ve kimlikleri sıkça kullanılmaya başladı. Haliyle bu sanal gerçekliği yaşayan oyuncu ve kullanıcıların bir kısmının oyunlara olan ilgisi arttı. Futbolculardan Zlatan İbrahimoviç'in kendi isim ve görselinin bir oyunda kullanılmasından rahatsız olduğunu belirten İstanbul Kent Üniversitesi'nde Hukukçu Murat Can Pehlivanoğlu, 'Çünkü kendi ismi ve görseli üzerinden haksız kazanç elde edildiğini düşündü. Hatta sosyal medya üzerinden, 'ben kimseyi ismimden ve görselimden para kazanması için izin vermedim' şeklinde seslenmişti? açıklamasını yaptı.

'FUTBOLCUNUN YÜZÜ, SAÇ RENGİ, DÖVMESİ VE GOL SEVİNCİ DE İMAJ HAKKINA DAHİL'

Pehlivanoğlu, 'Herhangi bir bilgisayar oyununun gidip bir futbolcunun görselini ve ismini onun izni olmaksızın kullanması mümkün değildir. Yabancı hukuk sistemlerinde özellikle son dönemde 'imaj hakkı' denilen bir kavram gelişti. Bu imaj hakkı kapsamında artık futbolcunun saç rengi, varsa dövmesi, ona özel gol sevinci gibi futbola özel olarak onu tanımlayan ve onun tribünlerde taraftarlar tarafından onun kendine has özelliği olarak görülen bütün unsurların imaj hakkının kapsamında yer aldığını söyleyen mahkeme kararları var. Bugün futbolcunun imaj hakkı derken görselleri ve isminden daha geniş bir kavramdan söz ediyoruz. Dolayısıyla bir bilgisayar oyununda futbolcunun imaj hakkına giren bir unsurun kullanılması için öncelikle futbolcudan izin alınması gerekiyor? şeklinde konuştu.

'KENDİLERİNİ MARKALAŞTIRABİLİRLER'

Futbolcuların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Pehlivanoğlu şunları söyledi:

'Kendileri bir kulüple, menajerle ya da bir milli takımla yapılan bir etkinlik çerçevesinde sözleşme imzalarken burada imaj haklarının devredilip devredilmediğine dikkat etmeliler. Özellikle geçmişten gelen sözleşmeleri varsa ve burada devredilen bazı hakları varsa bu noktada bu sözleşmelerin yüzde yüz geçerli olduğundan da söz edemeyiz. Dava açarak bunların haksız olarak kullanılmasını durdurabilirler. Aynı şekilde imajın kullanılması çerçevesinde, elde edilen gelirlerin de kendilerine devredilmesini talep edebilirler. Ayrıca sporcularımız, kendi isimlerini ve görsellerini markalaştırarak koruyabilirler.'

'İMAJ HAKKI FUTBOLCU İLE KULÜP ARASINDA MÜZAKERE KONUSUDUR'

Transfer görüşmelerinde futbolcularla kulüpler arasında imaj hakkının müzakere edilen bir unsur olduğuna da değinen Pehlivanoğlu, 'Çünkü futbolcular, kendi senelik transfer bedelleri ve kulüplerden aldığı ücretler haricinde bir de imaj haklarını kulüplere devrederek veya belli bir süre bunların üzerine kullanma hakkı vererek de bir gelir elde edebiliyorlar. Menajerlerin de burada bir çıkarı var. Çünkü imaj hakkı dediğimiz kavram; futbolcunun sadece görseline, saç rengine, dövmesine veya gol sevincine, forma numarasına değil aynı zamanda katılacağı etkinliklerden ve reklamlardan elde edilen gelirlere kadar uzanan geniş bir kavram durumunda' dedi.