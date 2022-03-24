"Dijital oyun sektöründe 2026 beklentisi büyük"

Dijital oyun sektöründeki yatırımları hakkında bilgilendirmede bulunan Hanxgame Oyun ve Bilişim Şirketinin kurucusu Başbuğhan Çeker, "2018 yılında yaklaşık 138 milyar dolar seviyesinde olan global oyun pazarının artışının 2020 yılında da devam ettiğini söyleyebiliriz. Yüzde 9,3 artışla 159 milyar dolara ulaşan sektörün, 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 180 milyar dolar seviyelerine çıktığını görüyoruz. 2026 yılına kadar büyük bir ivme yaşayacağı öngörülüyor. 2026 yılında 295 milyar doları aşacağı beklentisi hakim" dedi.

Kendi girişimleri ile bu sektörde kalıcı olmak istediklerinin altını çizen Başbuğhan Çeker, "Biz de yapacağımız yatırımlarla bu süreç içerisinde sektöre katkıda bulunmak istiyoruz. Bunun yanı sıra yapılan araştırmalar, mobil oyun sektörünün artış yaşadığını gösteriyor. 2020 oyun sektörü bağlamında mobil oyunların 77,7 milyar dolar bir hacme sahip olduğu biliniyor. Biz de yatırımlarımızı daha çok mobil oyunlar üzerinden gerçekleştirmek ve büyüyen hacmi ile mobil oyun sektörü içerisinde yer almak istiyoruz. Ayrıca yine yapılan araştırmalar, oyuncu sayısında da artış olduğunu ifade ediyor. 2021 yılı sonunda 2.91 milyara ulaşan oyuncu sayısının 2023 sonu itibarıyla 3,07 milyar olacağı düşünülüyor. Bizim amacımız, artan oyuncu sayısına paralel bir şekilde yatırımlarımızı arttırmak" diye konuştu.

"MOBİL OYUN SEKTÖRÜNDE YUKARI DOĞRU BİR İVMELENME MEVCUT"

Daha çok mobil oyun sektörüne yatırımda bulunmak istediklerini, mobil oyun sektörünün yukarı doğru bir ivmelenme yaşadığını belirten Başbuğhan Çeker, mobil oyun sektörünün hacmine yönelik verileri de paylaştı:

"Günümüzde insanlar artık birçok işini akıllı telefonları üzerinden hallediyor. Bu durum oyun sektörünü de doğrudan etkiliyor. Mobil oyunlara ilginin arttığını söyleyebiliriz. Bilgisayar ve konsol oyunlarını geride bırakan mobil oyunlar, 2021 yılında 91 milyar dolarlık bir hacme sahip. Türkiye'de de 2021 yılı itibarıyla mobil oyunların 450 milyon dolar ile pastadan en büyük payı aldığını söyleyebiliriz. Bizim amacımız, 2022 itibarıyla daha da gelişeceğini düşündüğümüz mobil oyun sektörüne önemli yatırımlar gerçekleştirmek. Yatırımlarımızı gerçekleştirmeden önce gerekli Ar-Ge çalışmalarını yapıyoruz. Şu anda beklentimiz mobil oyunlarının daha fazla ivmelenme yakalayacağı yönünde. Bu nedenle yatırımlarımızın büyük bir kısmını mobil oyun sektörüne yöneltmiş durumdayız."

Demirören Haber Ajansı / Güncel