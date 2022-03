Dijital medyanın paydaşları Kapadokya'da bir araya geldi

TİGAD Nevşehir İl Temsilcisi ve CT Medya İmtiyaz Sahibi Can Taşkın'ın ev sahipliğinde Crowne Plaza Cappadocia Hotel'de "Kapadokya Dijital Medya Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştaya; il protokolünün yanı sıra TİGAD il temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı.

"BU TOPLANTIYI ÇOK ZOR ŞARTLARDA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, yaptığı konuşmada sözlerine, kadim şehir Kapadokya'nın başkenti Nevşehir'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek başladı. Çalıştayı hazırlarken yaşadıkları bazı olayları gündeme getirmek istediğini ifade eden Geçgel, "Bu toplantıyı çok zor şartlarda gerçekleştiriyoruz." diyerek, çalıştayın gerçekleştirilmesinde maddi manevi emeği olan Can Taşkın'a teşekkür etti.

Yola birlikte çıktığı arkadaşlarını yarı yolda bırakmadığını vurgulayan TİGAD Başkanı, uzun zamandır dijital medya çalıştayları yapmayı planladıklarını belirterek, "Yönetim kurulu ile birlikte İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ile görüştük. Kendisine 7 bölgede 7 çalıştay yapacağız dedik. Bunun ilk ayağı Nevşehir oldu. Bunun başarısı Can Taşkın'a aittir. Çünkü ilkleri yapmak çok zordur, gerisi gelir. Önemli olan buna başlamaktır." sözlerini kaydetti.

"SIRF GAZETECİLİK YAPTIKLARI İÇİN İL TEMSİLCİLERİMİZİ GÖREVEDEN ALMAMIZI İSTEDİLER"

"Birçok ilde sırf gazetecilik yaptığı için doğruları yazdığı için il temsilcisi arkadaşlarımızı görevden almamızı isteyen çok yönetici oldu. Hepsine 'Gazetecilik yapan, doğruları yazan hiçbir arkadaşımızı görevden almayız, arkasında dururuz' dedik. Varsa bir suçu mahkeme yolları vardır." diyen Geçgel, şöyle devam etti: "Can kardeşimiz hakkında da çok şeyler söylendi. Can Taşkın'ın yaptığı yayınlarda bir iftira veya şantaj varsa mahkeme yolları açıktır. Eğer mahkemelere gidilmiyorsa demek ki doğruluk payı vardır. Bu açıdan doğruları dile getiren her arkadaşımızın arkasında durmaya devam edeceğiz. Bunu herkes bu şekilde bilmeli."

"SİYASİ KRİZ YARATILMAYA ÇALIŞILDI"

Okan Geçgel, Nevşehir'de bu çalıştayı tertip ederken birçok zorlukla karşılaştıklarına dikkat çekerek, "Siyasi kriz yaratılmaya çalışıldı. Bu toplantıda bugün gerek İletişim Başkanlığı gerek iktidar partisi mensupları gerek RTÜK'ten önemli konuşmacılar vardı. Ama sırf bu siyasi krize neden olmamak için katılamadılar. Huzurlarınızda Nevşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum, iyi niyetini gördük. Sayın Nevşehir milletvekilimiz Mustafa Açıkgöz ile önceki akşam Meclis'te beraberdik, fotoğraflar da paylaştık, kıyamet koptu! Ona da çok teşekkür ediyorum, kendisi iyi niyetli. Ama onun dışında iyi niyet görmedik. Onun dışında Nevşehir'in adını kötü çıkarmayı, burada toplanan gazeteci arkadaşlarımızı sokakta bırakmaya göze aldılar. Bunu sizin takdirlerinize sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"SABOTE ETTİLER"

TİGAD Başkanı Geçgel, "Söylemem gereken çok şey var. Çünkü çektiklerimizi biz biliyoruz. Sırf İl Başkanının 'Ben Cumhurbaşkanının ildeki temsilcisiyim' diye Can Taşkın'ın yaptığı haberleri öne sürerek bu toplantıyı sabote etmesi, iptal etmeye çalışması hakikaten düşünülmesi gereken bir meseledir. Söyleyecek söz bulamıyorum." sözlerini vurguladı.

"DİJİTAL MEDYA KANUNUN BİR AN ÖNCE ÇIKMASI LAZIM"

Okan Geçgel, dijital medyanın, kanunu olmayan ve kanunlarda tanımı olmayan bir yapı olduğunu ifade ederek, "Mesela günlük 10 milyon kitleye olan bir haber portalı var. 100-200 tirajlı gazetelerin hizmetlisi dahi Sarı Basın Kartından yararlanırken, bu haber potalının editörü, genel yayın yönetmeni Basın Kartı hakkından yararlanamıyor. Bu çok tezat bir durum. Dolayısıyla bu haksızlıkların giderilmesi gerekiyor. Bir an önce Dijital Medya Kanununun çıkması gerekiyor. Bu manada TİGAD olarak TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ile paydaşız. Güzel çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah mayıs ayında Ankara'da daha geniş katılımlı bir çalıştay yapacağız. Bölgesel çalıştaylar da yapacağız." diye konuştu.

Geçgel, sözlerinin sonunda TİGAD İl Temsilcilerine seslenerek, "Bütün engellemelere rağmen burada olmanız çok güzel." İfadelerini kullandı.

TAŞKIN: İLKLERİ YAPMAK GURUR VERİCİ

Çalıştayın ev sahibi TİGAD İl Temsilcisi Can Taşkın da, bir şeylerin ilklerini yapmanın gurur verici olduğuna işaret ederek, "Yaşadığımız toprakları seviyoruz, sevgimizi göstermenin yolunu CT haber olarak böyle seçtik. Bu işi keyif alarak yapıyoruz. Biz ayağımızı sağlam basıp, diğerini ileri attık. CT Haber olarak Kapadokya'da bir marka olduk." sözlerini kaydetti.

İKİ OTURUMDA DİJİTAL MEDYA ENİNE BOYUNA KONUŞULDU

Kapadokya Dijital Medya Çalıştayı'nda dijital medyanın sorunları ve hazırlıkları devam eden dijital medya yasası enine boyuna ele alındı. Konuşmacılar, iki farklı oturumda dijital medya ile ilgili tecrübelerini paylaştı, çözüm önerileri sundu. Ayrıca, katılımcıların sorularını cevapladı.

