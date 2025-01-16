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Dijital Medyanın Öncüleri Projesi Başlatıldı

Dijital Medyanın Öncüleri Projesi Başlatıldı
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İzmir ve Manisa'daki iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik hayata geçirilen Dijital Medyanın Öncüleri: Genç İletişimciler (DİMGİ) Projesi ile medya sektörünün ihtiyaçlarına yönelik beceriler kazandırılması hedefleniyor. Proje, öğrencilerin yeni nesil medya araçlarını etkin kullanabilen sorumlu bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyor.

İzmir ve Manisa'da öğrenim gören iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik Dijital Medyanın Öncüleri: Genç İletişimciler (DİMGİ) Projesi hayata geçirildi.

İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, kurumda düzenlenen toplantıda AB'den hibe alan projelerinin medya sektörünün bazı ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

Akademisyenlerin, medya sektörünün, kamu ve kurum temsilcilerinin projeye paydaşlık yaptığını bildiren Yüksel, "Projeyle yeni nesil medya araçlarını etkin kullanabilen, dezenformasyona yönelik içeriklerin farkına varabilen ve eleştirel bakış açısına sahip sorumlu bireylerin yetişmesini hedefliyoruz. Projede gençlerin yeni beceriler edinmesini, sosyal hayata aktif katılımını ve medya sektörünün ihtiyaçlarına cevap veren genç profesyonellerin yetişmesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir ve Manisa'daki iletişim fakültelerinde eğitim gören 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin yer alacağı proje kapsamında toplantılar, çalıştay, atölye çalışmaları, eğitimler ve ziyaretler düzenlenecek.

Projenin sonunda ise sonuç bildirgesi hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
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