Dijital Kumar Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden 'Key Drop' adlı siteden sanal kasa açarak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. 19 şüpheli için daha yakalama kararı çıkarıldı.

Sosyal medya yayınlarında 'Key Drop' adlı siteden dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yüksek takipçili bazı fenomenlerin sosyal medya uygulamaları olan 'twitch, youtube, instagram ve tiktok' yayınları sırasında 'Key Drop' adlı siteden dijital oyun adı altında; yayıncıların diğer kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açtığı ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettiği iddia edildi.

19 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 19 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 5 şüphelinin yurt dışında olduğu, 2 şüphelinin şehir dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise firari durumda olduğu öğrenildi. Öte yandan 1 şüphelinin ise adliyeye geleceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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