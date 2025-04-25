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Dijital Kumar Bağımlılığına Dikkat: İzmir'de Çalıştay Düzenlendi

Dijital Kumar Bağımlılığına Dikkat: İzmir'de Çalıştay Düzenlendi
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İzmir'de yapılan çalıştayda, dijital bağımlılık ve özellikle dijital kumar bağımlılığı tartışıldı. Uzmanlar, gençlerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

İzmir'de düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı"nda dijital kumar bağımlılığı görüşüldü.

Yaşar Üniversitesinde yapılan açıklamada, Yeşilay işbirliğinde Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleştirilen çalıştayda, dijital bağımlılık ve çözüm yolları tartışıldı.

Çalıştayın yürütücülüğünü üstlenen Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ferah Onat, dijital kumar bağımlılığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarınız belirtti.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden klinik psikolog Enes Kaan Karaçengel ise dijital kumar bağımlılığının özellikle 18-35 yaş aralığında görüldüğünü, bunda teknolojiyi çok iyi bilmelerinin ve akıllı telefonlar kullanmaları en önemli etken olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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