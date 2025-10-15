Dijital Güvenlikte Türk Kadın Girişimcisi Özlem Kahramaner'den Global Başarılar

Dijital güvenlik şirketi ArkSigner Türkiye Kurucu Ortağı ve Genel Müdür Yardımcısı Özlem Kahramaner, pasaporttan kimliğe, e-imzadan dijital güvenliğe kadar çeşitli yazılım ve donanım çözümleriyle birçok ülkenin dijital kimliğinin korunmasına yardımcı olduklarını söyledi.

Kahramaner, AA muhabirine, GITEX GLOBAL 2025 fuarı için geldiği Dubai'de yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Dijital güvenlik alanında faaliyet gösteren, uçtan uca kimlik tespiti, kimlik doğrulama ve elektronik imza alan çözümler üreten bir dijital güvenlik şirketi olduklarını ifade eden Kahramaner, Türkiye'de sertifika otoritesi olarak da hem yazılım hem de donanım tarafında üretim yaptıklarını belirtti.

Kahramaner, 10 yıl önce Ankara'da kurdukları şirketle dijital güvenlik alanında ilk kadın girişimci olduğunu dile getirdi.

Kendisinin makine mühendisi, eşinin de e-Devlet uygulaması gibi projelere imza atmış, kimlik doğrulama konularında uzman bir mühendis olduğunu vurgulayan Kahramaner, şirket kurarken güçlerini birleştirme kararı aldıklarını anlattı.

Kahramaner, faaliyetleriyle hem Türkiye ekonomisine fayda sağladıklarını hem de ülkelerin dijital güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını yerli ve milli bir çözümle karşıladıklarını belirterek, aynı zamanda global rakiplerin pazarlarından da önemli pay aldıklarını ifade etti.

Türk şirketlerine yatırım yaparken cesur olmaları tavsiyesinde bulunan Kahramaner, yabancı ülkelerde ofis açarken aracılar yerine bire bir görüşmeler yoluyla anlaşmalar imzalanmasını önerdi.

"6 ülkeyle daha anlaşma imzaladık"

Kimlik dolandırıcılığının 2024'te dünyada yüzde 390 artış gösterdiğine dikkati çeken Kahramaner, bunun dünya için bir alarm olduğunu belirtti.

Kahramaner, kimlik dolandırıcılığı olan işlemlerde, gerekli AR-GE işlemlerini yaparak, datalarını daha da güçlendirdiklerini vurguladı.

Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın buna ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Kahramaner, şöyle konuştu:

"Biz bir siber güvenlik değil, dijital güvenlik şirketiyiz. Kişilerin güvenliğini, dijital kimliklerini, imzalarını ve belgelerini koruyoruz. Bizim burada yaptığımız en önemli konu dünyadaki tüm pasaportları hem fiziksel hem mobilde hem internet ortamında doğrulayabiliyoruz. Bazı anlaşmalarımız için GITEX'teki 'Turcorn Lounge'ı buluşma noktası olarak belirledik. Burada Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kanada, Hindistan, İngiltere ve Ürdün ile anlaşma imzaladık. Şu anda 40 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Hedefimiz 99 ülkeye ulaşmak. Mısır ile anlaşmamız özellikle önemli çünkü orada ülkenin kart okuyucu pazarına giriş yapıyoruz. Türkiye artık Mısır'da, ABD, Fransa ve Çin'in yüzde 80 hakim olduğu pazardan yerli ve milli ürettiği donanım cihazlarımızla pay almaya başlayacak. Görüştüğümüz ülkeler bizim ürünlerimizin Çinli muadillerinden daha iyi olduğunu bizzat söyledi. Bu benim için gurur verici. Sadece satış değil, iyi bir üretimi katma değerli yapmak, Türkiye'nin adını duyurmak benim için mutluluk verici."