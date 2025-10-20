Dijital Güvenlik İçin Eğitmenlere Yönelik Çalıştay Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığının, öğrencilerin dijital platformlarda kendilerini ifade ederken dijital güvenliklerini de gözetmelerini sağlamak amacıyla eğitmenlere yönelik düzenlediği "Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi 3. Çalıştayı" Üsküdar'da gerçekleştirildi.

Üsküdar'daki Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde yapılan çalıştayın açılış programına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, MEB uzmanları ve öğretmenler katıldı.

Programda sunum yapan Yeşilay Genel Başkanı Dinç, dönemin en büyük tehditlerinden birinin dijital bağımlılık olduğunu, bu riski en çok çocuk ve gençlerin yaşadığını kaydetti.

Çocuk ve gençlerin korunması için yetişkinlere büyük vazife düştüğünün altını çizen Dinç, "Çocukların erken yaşlardan itibaren sağlıklı bir dijital kültürle yetişmeleri kritik öneme sahip. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber anaokulundan üniversiteye kadar her kademede hem çocuklara hem de anne babalara dönük çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların hızla büyüyen dijital dünya karşısında gelişmesi, büyümesi lazım. Bu anlamda da bakanlığımız bugün önemli bir adım attı, Duygu - Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi'ni hayata geçirdi. Yeşilay olarak insanımızın ve insanlığın bağımsızlığı için yaptığımız mücadelede bu çalışmaya katkıda bulunduk." diye konuştu.

Dinç, çocukların ve gençlerin topluma hazırlanması, yetişmesi ve toplumun değerlerini öğrenmesinin önemine dikkati çekerek,"Toplumda bireyselleşme arttıkça, mahalle kültürü kayboldukça, insanlar daha yalnız yaşamaya başladıkça ister istemez bu bilgiyi kazandıracak yegane kurum olarak okul karşımıza çıkıyor. Okul şu anda alternatifsiz bir öneme sahip. Bu nedenle de okulların bu konuda mutlaka pozisyon alıp bu konuları önceleyerek hareket etmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımız da bugün bunu yapıyor. Çünkü çocuklarımız bunu okulda öğrenmezlerse maalesef başka öğrenecek bir imkanları yok. Öğretmenlerimiz bu konuda vazife ve sorumluluk almazsa, bu meseleyi öncelemezlerse çocuklarımızın, gençlerimizin bu imkana kavuşmaları, kendilerini geliştirmeleri mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.

Eşik programlardan biri

Bakan Yardımcısı Yelkenci ise AA muhabirine, çalıştayın "Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi"nin eşik programlarından biri olduğunu söyledi.

Projenin bazı aşamalarını bitirdiklerini dile getiren Yelkenci, "Artık daha da büyüyerek Türkiye sathına yayılan bir gelişimle beraber bu projemizin modülleri yazılacak, aynı zamanda dijital bir platform oluşturulacak. Çalıştay bu amaçla tertip edildi. Sayın Bakanımız Yusuf Tekin'in işaretleri doğrultusunda bütün Türkiye'yi bir istişare alanı olarak değerlendiriyoruz ve her çalışmamızda mutlaka öğretmenlerimizin görüşlerini alıyoruz. Aynı zamanda akademisyen hocalarımızdan da destek alıyoruz." dedi.

Dönemin en büyük problemlerden biri olan dijital dünyada çocukların kendilerini nasıl koruyacağı konusunun üzerine eğildiklerini belirten Yelkenci, "Eğitimciler olarak çocuklarımızın, kendilerini koruyabilecekleri becerileri geliştirmiş olmalarını önemsiyoruz. Dijital dünya için bu çok daha önemli. Çocuklar koruyucu beceriler geliştirirlerse karşılaştıkları her sorunu halledebilirler. Bugün dijital dünyada şiddet, taciz gibi birçok risk ve tehlike sayabiliriz ama bunların en başında saymamız gereken problem, dijital dünyanın etik tasarımıdır. Dijital dünyanın etik tasarımı, aslında bütün tehlike alanlarını oluşturan sorunun başladığı noktadır." şeklinde konuştu.

Proje hakkında

"Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi", Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde tanımlanan Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi'ni temel alıyor.

Proje, öğrencilerin dijital platformlarda kendilerini ifade ederken dijital güvenliklerini de gözetmelerini sağlayarak dijital çağda sağlıklı bir kimlik gelişimi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Öğrencilerin, dijital dünyada yalnızca bireysel kimliklerini değil gerçek yaşamda toplumla kurdukları ilişkileri de güvenli ve değer temelli bir biçimde yapılandırabilmesi öngörülüyor.

Projenin hedefleri arasında dijital etik, dijital mahremiyet, dijital muaşeret, zaman yönetimi, bilgi aşırılığı ve siber güvenlik gibi konularda öğrencilere destek olmak da yer alıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde tanımlanan Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi'ni temel alan proje, nezaket, adalet, sorumluluk, saygı, diğerkamlık, empati ve mahremiyet değerlerine odaklanıyor.

Proje bu yönüyle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde benimsenen bütüncül ve insan odaklı eğitim vizyonunu destekleyerek çağın ihtiyaçlarına uygun güçlü bir eğitim anlayışının gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.