Bakan Göktaş: "Çocuklarımızın Çevrim İçi Ortamlarda Güvenle Var Olmalarını Sağlamak ve Her Türlü Riskten Korumak En Temel Önceliğimiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)' genelgesinin yayımlandığını duyurdu. Çocukların çevrim içi güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)" genelgenin Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin, "Çocuklarımızın çevrim içi ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak ve karşılaşabilecekleri her türlü riskten korumak en temel önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)"na ilişkin genelge, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Genelgeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mahinur Özdemir Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"2026–2030 dönemini kapsayan Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Çocuklarımızın çevrim içi ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak ve karşılaşabilecekleri her türlü riskten korumak en temel önceliğimiz. Bu anlayışla, onların yüksek yararını merkeze alan politikalar üretmeye; daha güvenli, sağlıklı ve güçlü bir dijital ekosistem inşa etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
