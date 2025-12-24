Haberler

Erzurum'da "Dijital Dünyada Çocuk Hakları" temasıyla imza kampanyası başlatıldı

Güncelleme:
Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları' temasıyla bir imza kampanyası başladı. Kampanya, alışveriş merkezinde açılan stantla kamuoyunu bilgilendirmeyi ve dijital ortamda çocuk haklarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen kampanya kapsamında, kamuoyu farkındalık ve bilgilendirme standı açıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada, dijital ortamda çocukların haklarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturuldu.

Stantta görevli personel tarafından bilgilendirilen vatandaşlar, kampanyaya imza atarak çocukların dijital dünyada daha güvenli şekilde var olmasına katkı sundu.

Kurulan stantta ayrıca ailelere güvenli internet kullanımı, çocuk mahremiyeti ve dijital riskler konusunda bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, dijitalleşen dünyada çocukların haklarının korunmasının her zamankinden daha fazla önem taşıdığını söyledi.

Amaçlarının çocukların karşılaşabileceği riskleri karşı aileleri bilgilendirmek olduğunu belirten Aykut, "Bu imza kampanyasıyla çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı ve güçlü bir kamuoyun desteği oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

