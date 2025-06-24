Dijital Dünyada Aile Aklını Korumak Konulu Konferans Bursa'da Gerçekleştirildi

Dijital Dünyada Aile Aklını Korumak Konulu Konferans Bursa'da Gerçekleştirildi
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Bursa'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta, aile içi iletişim ve ebeveyn tutumlarının çocuklar üzerindeki etkileri konuşuldu. Dr. İpek Coşkun Armağan, ailelerin dijital dünyada bilinçli rehberlik rolüne dikkat çekti.

Bursa'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, "Dijital Dünyada Aile Aklını Korumak" konulu konferans gerçekleştirildi.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Aileyi koruyalım, geleceği inşa edelim" şiarıyla düzenlenen program, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Programda konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, aile içi iletişim ve ebeveyn tutumlarının çocuklar üzerindeki derin etkisini anlatarak, ailenin en değerli miras olduğunu aktardı.

Dijital dünyanın hızla şekillendirdiği yeni nesille sağlıklı bağların kurulması ve aile değerlerinin yaşatılması gerektiğini anlatan Armağan, ailelerin bilinçli rehberlik rolüne dikkati çekti.

Program öncesinde Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 2025 Aile Yılı vizyonu doğrultusundaki çalışmaları tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, ailenin toplumun kalbi olduğunu ifade ederek, Dr. İpek Coşkun Armağan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
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