Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, TEKNOFEST KARADENİZ'de AA standını ziyaret etti Güncel Haberler Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TEKNOFEST KARADENİZ'de Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TEKNOFEST KARADENİZ'de Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret etti. Ziyarette Koç'a, Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında bilgi verildi, Anadolu Ajansı Yayınları'ndan "Karabağ Zaferi" kitabı takdim edildi. Anadolu Ajansı muhabirlerinin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirten Koç, AA logolu mikrofon ile hatıra fotoğrafı da çektirdi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ'in global iletişim ortağı Anadolu Ajansı, geniş muhabir kadrosuyla TEKNOFEST KARADENİZ'i dünyaya duyuruyor. Güncel Kaynak: AA / Furkan Gençoğlu Anadolu Ajansı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, TEKNOFEST KARADENİZ'de AA standını ziyaret etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.