Dijital Çin Zirvesi'nde Ziyaretçiler Dijital Müzeyi Gezme Fırsatı Yakaladı - Haberler

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Dijital Çin Zirvesi'nde Ziyaretçiler Dijital Müzeyi Gezme Fırsatı Yakaladı

Xinhua - Güncel
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Dijital Çin Zirvesi'nde Ziyaretçiler Dijital Müzeyi Gezme Fırsatı Yakaladı

FUZHOU, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian Eyaleti'nin merkezi Fuzhou'daki 5. Dijital Çin Zirvesi'nin özel bir sergisinde VR cihazı aracılığıyla dijital müzeyi gezen bir ziyaretçi, 22 Temmuz 2022. 5.

FUZHOU, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian Eyaleti'nin merkezi Fuzhou'daki 5. Dijital Çin Zirvesi'nin özel bir sergisinde VR cihazı aracılığıyla dijital müzeyi gezen bir ziyaretçi, 22 Temmuz 2022. 5. Dijital Çin Zirvesi kapsamında Cuma günü Fuzhou'da özel bir sergi düzenlendi ve burada son beş yıl boyunca bir "dijital Çin" inşa etmedeki en son başarılar sergilendi. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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