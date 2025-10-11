Dijital Bağımlılıkla Mücadele: Aileler ve Çocuklar İçin Yeni Adımlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "16 yaş ve altı dijital sosyal medya bağımlılığıyla ilgili, sosyal medyaya, çocuklarımızı korumaya yönelik önemli bir adımı, önümüzdeki dönemde atmaya kararlıyız. Amacımız çocuklarımızı sosyal medyanın tehlikelerinden korumak." dedi.

Bakan Göktaş, Yeşilayın çocuklara özel hazırladığı "Bağımsızlığın Rengi" isimli çocuk müzikalinin tanıtımında yaptığı konuşmada, cemiyetin 105 yıldır bağımsızlık mücadelesi verdiğini söyledi.

Bu zamanda bağımlılık türlerinin geçmişe göre değişiklik gösterdiğini, çocukların, ekran ve dijital bağımlılıkla iç içe olduğu bir süreçten geçildiğini dile getiren Göktaş, "Eskiden sigara bağımlılığı gündemdeyken maalesef günümüzde çocuklarımızın da pek çok etkilendiği dijital bağımlılık, ekran bağımlılığı hayatımızın bir parçası oldu. Her ne kadar bugün tam olarak bir bağımlılıktan bahsedemesek de biz, dijital dünyada bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız. Çocuklarımızı özellikle dijital dünyanın tehlikelerinden korumakta kararlıyız. Bu minvalde çeşitli adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Göktaş, geçen yıl düzenledikleri çalıştaylarda, aileler ve çocuklara dijital bağımlılıkla ilgili sorular sorduklarını, bu kapsamda çeşitli bulgular elde ettiklerin aktararak, şöyle devam etti:

"Çocuklar kendilerini dijital bağımlı olarak görmüyor. Fakat ekran süreleri oldukça fazla. Bu minvalde bizler de önümüzdeki süreçte bir yandan dijital bağımlılıkla mücadeleyi gündeme getirirken Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni Enstitü Sosyalle birlikte hayata geçirdik. Bu kapsamda ailelerimizin özellikle bu sözleşmeyi okumasını önemsiyorum. Birleşmiş Milletler'de biz bunu farklı ülkelere de tanıttık. Sırbistan geçtiğimiz hafta imzaladı. Bu kapsamda her ailenin üzerine düşen bir görev var. Çocuklara 'Fazla oynuyorsun, tabletini bırak.' diyen, karşısında sürekli telefonla ilgilenen ve çocuğuyla artık sohbet etmeyen ailelerle karşı karşıyayız. Hepimizin biraz çuvaldızı kendimize batırmamız lazım."

"Hukuki süreç ve mevzuat çalışmalarımız devam ediyor"

Dijital bağımlılık konusunda farkındalık çalışmalarının çok önemli olduğuna dikkati çeken Göktaş, "16 yaş ve altı dijital sosyal medya bağımlılığıyla ilgili, sosyal medyaya, çocuklarımızı korumaya yönelik önemli bir adımı, önümüzdeki dönemde atmaya kararlıyız. Amacımız çocuklarımızı sosyal medyanın tehlikelerinden korumak. Bu kapsamda hem ailelerle iş birliği hem de sosyal medya platformu iş birliğini önemsiyoruz ama tabii ki diğer yandan da hukuki süreç ve mevzuat çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Bakan Göktaş, yakın zamanda TBMM'nin kıymetli destekleriyle bu konuyu da gündeme getireceklerini, 16 yaş ve altı çocukları özellikle sosyal medya platformunun zararlı içeriklerinden korumaya yönelik önemli adımlar atmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Bu konuda ailelere büyük sorumluluklar düştüğüne işaret eden Göktaş, "Ailelerimizle, farkındalıkla beraber kendilerini ve çocuklarını korumak, aynı zamanda bu konuda bilinçlendirmek adına önemli çalışmalar yapacağız. Bu müzikali de çok önemsiyorum çünkü çocuklarımıza en güzel hitap etme şekli, onların dünyasından, penceresinden konuşmak. Yeşilay her daim çağa, döneme uygun yeni modeller geliştirerek, ailelere çocuklara ve gençlerimize çok güzel hitap edebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocuk müzikalimizle her platformda var olmayı hedefliyoruz"

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan ise çocukların ekran bağımlılığıyla karşı karşıya olduğu günümüzde onlara serbest oyunun o iyileştirici duygusunu tattırmak, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmek ve eğlenerek öğrenme fırsatı sunmak istediklerini dile getirdi.

Müzikali Türkiye'nin dört bir yanına taşıyarak çocuklarımıza dijital dünya ile gerçek hayat arasında denge kurabilecekleri yetenekler kazandırmayı amaçladıklarına değinen Ceylan, "Çocuk müzikalimizle televizyon programlarında, çizgi filmlerde, animasyonlarda, kısacası çocuklarla buluşabileceğimiz her platformda var olmayı hedefliyoruz." dedi.

Müzikalle ne amaçlanıyor?

Programa, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyeleri, çeşitli kademelerden kamu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve gönüllüler de katıldı.

Etkinlik kapsamındaki atölyeler ve interaktif aktivitelerle çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de bağımlılık konusunda bilinçlenme imkanı buldu.

Yeşilay Çocuk Müzikali, dijital bağımlılık, arkadaşlık, hayal gücü konularında farkındalık kazandırarak, çocuklara gerçek hayat ile dijital dünya arasında denge kurmayı öğretmeyi amaçlıyor.

Müzikalin 5-10 yaş arası çocukların bilişsel ve ruhsal gelişimine katkı sunması hedefleniyor.