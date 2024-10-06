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Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı'nda Çocukların Sosyal İzolasyonu Vurgulandı

Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı'nda Çocukların Sosyal İzolasyonu Vurgulandı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği çalıştayda çocukların dijital oyunlardaki güçlü karakterleri seçerek kendilerine güven kazandıkları ancak oyun sonrası sosyal ilişkilerinin zayıfladığı belirtildi. Rapor, çocukların dijital oyun bağımlılığına dair önemli bulgular sundu.

(ANKARA) - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı'na ilişkin ön raporda, çocukların dijital oyunlardaki güçlü, karanlık veya tüm silahları ustalıkla kullanabilen figürleri seçerek kendilerine güven ve cesaret kazandırdıklarını, oyun bittikten sonra ise sosyal ilişkilerinde zayıflama ve sosyal izolasyon yaşadıkları vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen pazartesi günü yapılan ve Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı çalıştayda, dijital bağımlılık konusu, oluşturulan "uzmanlar masası", "çocuklar masası" ve "yetişkinler masası"nda ele alındı.

Bağımlılık tanımları, çözüm önerileri ve dijitalin sorunlu kullanımının gelecek projeksiyonunun değerlendirildiği çalıştayda, ayrıca çocukların dijital oyunlarla ilgili motivasyonlarını anlamlandırmaya çalışıldı, çocukların oyunda geçirdikleri süre, motivasyonları ve oyunlarına eşlik eden süreçler de ele alındı.

"Çocuklar telefonlarını eline almadıklarını kendilerini boşlukta hissediyor"

Çalıştayın sonuçlarına yönelik hazırlanan ön raporda, dijital oyunlardaki güçlü karakterlerin çocukların üzerinde derin etkiler bıraktığı saptandı.

Rapora göre, çocuklar bu karakterlerle kendilerini özdeşleştirirken oyunlarda güçlü, karanlık veya tüm silahları ustalıkla kullanabilen figürleri seçerek kendilerine güven ve cesaret kazandırdıklarını belirtiyor. Çocukların bir kısmı bu karakterlerin gücüne sahip olmayı arzuladıklarını ifade ederken, çocuklar oyun sırasında kendilerine yeni bir kişilik oluşturduklarını hissediyor. Oyun bittikten sonra ise çocuklar sosyal ilişkilerinde zayıflama ve sosyal izolasyon yaşıyor. Çocukların tamamı dijital araçların aileleriyle vakit geçirmelerine engel olmadığını belirtirken, çocuklar telefonlarını eline almadıklarında kendilerini bir boşlukta hissettiklerini, üzüntü ve güvensizlik duygusu yaşadıklarını ifade ediyor.

Bakanlığın açıklamasına göre, çalıştaya yönelik değerlendirme süreçleri devam ediyor. Elde edilen sonuç ve önerilerin yeni bir çalıştayda ele alınması planlanıyor. Kamu kurumlarının temsilcilerinin katılacağı söz konusu çalıştay yıl sonuna kadar yapılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Teknoloji Eğitim Sağlık Güncel

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