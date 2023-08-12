Digor'da 13 büyükbaş hayvan çalındı

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Varlı Köyü yaylasında bir işletmeye ait 13 büyükbaş hayvan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Jandarma ekipleri olayı araştırıyor.

Digor'da1 işletmeye ait 13 büyükbaş hayvan çalındı.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Varlı Köyü yaylasında Mehmet Emnin Pilgir, işletmesine ait 13 tosun kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gece çalındı.

Durum jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri drone destekli çalışma başlattı. Jandarma ekipleri bir süre bölgede arama yaptı. Yapılan arazi aramasında büyükbaş hayvanlar bulundu.

Jandarma ekiplerinin büyükbaş hayvanları arama çalışmaları devam ediyor. - KARS