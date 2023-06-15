Didim Tapu Müdürlüğünde Rüşvet Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Didim KOM Büro Amirliğince Tapu Müdürlüğünde ve tapu takipçisi adı altında rüşvet alıp vererek işlem yapılmasına sağlayanlara karşı yapılan operasyonda 9 şüpheli göz altına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Aydın Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Didim KOM Büro Amirliğince Tapu Müdürlüğünde ve tapu takipçisi adı altında rüşvet alıp vererek işlem yapılmasına sağlayanlara karşı yapılan operasyonda 9 şüpheli göz altına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Didim KOM Büro Amirliğince yürütülen soruşturma çerçevsinde; Didim Tapu Müdürlüğünde ve tapu takipçisi adı altında rüşvet alıp vererek, tapuda bir takım usulsüz iş ve işlemlerin yapılmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevsinde, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevsinde 'Rüşvet' suçu ile ilgili olarak ; T.Y., E.T., K.T., M.Ö., Ö.A., O.A., M.T., T.S., ve M.K.K. adlı 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında başlatılan işlemlerin devam ettiği bildirildi. - AYDIN