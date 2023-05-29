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Didim Emniyeti, Silahlı Terör Örgütü Üyesini Yakaladı

Didim Emniyeti, Silahlı Terör Örgütü Üyesini Yakaladı

Güncel Haberler

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri 'silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak' suçundan aranan şahsı yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak" suçundan aranan şahsı yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Altınkum Mahallesi'nde üzerinde kimliği ve pasaportu bulunmayan şüpheli bir şahıs yakaladı. Yapılan çalışmalar sonucunda açık kimliği tespit edilen şahsın sorgulamasında; şahsın Yunanistan'a geçmek için Didim'e geldiğini tespit etti. Şahısla ilgili araştırmayı derinleştiren emniyet güçleri şahsın F.K adlı yabancı uyruklu olduğu ve "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak" suçundan arandığını tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Aydın Didim Güncel Haberler

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