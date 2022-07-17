Didim'e inen domuzlar sitelerin bahçelerinde yiyecek aradı
Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Güncel
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AYDIN'ın Didim ilçesinde domuzlar, yiyecek bulabilmek için tatilcilerin yaşadığı sitelerin bahçesine kadar indi.
AYDIN'ın Didim ilçesinde domuzlar, yiyecek bulabilmek için tatilcilerin yaşadığı sitelerin bahçesine kadar indi.
Yerli ve yabancı turistlerin bayram tatilinde tercihi olan Akbük Mahallesi'nde dağlarda, ormanlarda yaşayan 10 domuz, sitelerin bahçelerinde yiyecek aradı. Domuzların insanlardan kaçmaması dikkati çekti. Domuzlar yiyecekleri yedikten sonra geldikleri ormana geri döndü. O anlar bir site sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Güncel