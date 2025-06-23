Didim'deki Yangın Kontrol Altına Alındı: 30 Hektar Alan Zarar Gördü
Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan maki yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 30 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
YANGINLAR KONTROL ALTINDA; 30 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Aydın'ın Didim ilçesinde iki farklı noktada çıkan maki yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 30 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Mert CONA/ AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel