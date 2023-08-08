Didim'deki Yangın 4 Saatte Kontrol Altına Alındı

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Didim ilçesinde, makilik alanda saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı havadan, 3 su tankeri, 2 dozer, 10 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile de karadan müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında 10 hektar makilik alanın zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Burhan CEYHAN/AYDIN, -