Didim'deki Maki Yangınında 3 Şüpheli Tutuklandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde önceki gün çıkan ve 12 saatte söndürülen maki yangınına ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Akyeniköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, önceki gün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler 12 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede bazı hayvan damları ve hayvanlar yangından zarar gördü.

3 TUTUKLAMA

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangın sırasında bölgede oldukları belirlenen 3 şüpheli dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Yangına sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.