Didim'deki Maki Yangını 6 Saatte Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan maki yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 20 hektar alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde çıkan maki yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 6 saat sonra saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. 3 söndürme uçağı, 4 helikopter, 11 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre 20 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Mert CONA/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel