Didim'deki Maki Yangını 6 Saatte Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde çıkan maki yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 6 saat sonra saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. 3 söndürme uçağı, 4 helikopter, 11 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre 20 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mert CONA/AYDIN,