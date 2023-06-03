Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Didim'deki ev yangını korkuttu

Didim'deki ev yangını korkuttu

Güncel Haberler

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde iki katlı bir evin çatı katında çıkan yangın korkuttu. Yangın, Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki evde meydana geldi. Yangın sonrasında evde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde iki katlı bir evin çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; site içerisindeki iki katlı müstakil evin çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Teras katındaki yangın kısa sürede büyüdü. Olayı gören komşular evlerini boşaltırken, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Aydın BŞB Didim İtfaiye amirliğine bağlı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında evde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Aydın Didim Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title