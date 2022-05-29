Didim'de yaşayan Zeynep'ten 4 gündür haber yok - Haberler

AYDIN'ın Didim ilçesinde Ayser Gürzsoy (58), 4 gün önce diş kontrolü için hastaneye gitmek üzere evden çıktıktan sonra bir daha haber alamadığı kızı Zeynep Gürzsoy (33) için polise kayıp ihbarında bulundu. Anne Gürzsoy, kızının hayatından endişe ettiğini söyledi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde annesi ile birlikte oturan ve 8 ay önce eşinden boşanan Zeynep Gürzsoy, 26 Mayıs'ta diş kontrolü için sabah saatlerinde Aydın Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere evden çıktı. Gürzsoy'dan bir daha haber alamayan ve cep telefonuyla da ulaşamayan anne Ayser Gürzsoy, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulundu. 4 gündür haber alamadığı kızı için endişelenen anne Gürzsoy, "Hastane dönüşü son telefon görüşmemizde otobüs beklediğini söyledi. Ancak daha sonra ne telefonuna ne de kendine ulaşabildim. Her yere baktım ama bulamadım. Polise kayıp ihbarında bulundum ama henüz bir ize rastlayamadık. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Gören ve duyanların insanlık namına polise ve bizlere haber vermesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.