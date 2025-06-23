Didim'de Yangın Paniği
Aydın'ın Didim ilçesinde Sanayi Sitesi yakınlarında makilik alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
DİDİM'DE BİR YANGIN DAHA
Aydın'ın Didim ilçesinde Didim 75'inci Yıl Sanayi Sitesi yakınlarındaki makilikte, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Mert CONA/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel