Didim'de Uyuşturucu Operasyonunda Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli şahsın ikametlerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar devam ediyor. Didim'de R.A ve P.Ş isimli şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1689 gram metamfetamin, 2 Adet Hassas Terazi, 4 Adet Cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Yakalanan R.A. isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanırken, P.Ş. isimli şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AYDIN