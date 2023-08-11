Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelilerin Üzerinde Uyuşturucu Madde ve Ruhsatsız Tabanca Bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Didim'de D.A, H.Ü, H.İ.Y, S.Ö isimli şüphelilerin yapılan aramasında bir adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabancaya ait fişek ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN